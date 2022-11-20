لجنة المرأة بـ«المحامين» تشارك في ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية

شاركت لجنة المرأة بنقابة المحامين، ممثلة عنها فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس «مقرر اللجنة»، في ورشة عمل حول «مشكلات قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة»، عقدتها جمعية الحقوقيات المصريات، على مدار الجمعة والسبت الماضيين، بفندق جراند بلازا سموحة، بالإسكندرية، بحضور عدد من المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المهتمة بقضايا المرأة.

تفاصيل الورشة

ناقشت ورشة العمل، على مدار يومين، عدة موضوعات مهمة تتعلق بالمشكلات الموجودة بالقانون الحالي، التي من أهمها، معالجة مشكلات الطلاق، الاستضافة للصغير، وتقرير سن الحضانة، الولاية التعليمية، تجريم الزواج العرفي، وهي المشكلات التي ثبت عدم معالجة القانون الحالي لها بشكل صحيح، ومناقشة المساعدة القانونية، والدعم القانوني للسيدات والفتيات، إلى جانب مناقشة ما يستجد طرحة من مناقشات.

وتناولت ورشة العمل، مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، ونقابة المحامين، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، للخروج بقانون أحوال شخصية يتلافى مشكلات القانون الحالي، مع تدارك العقبات التي أعاقت التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية، خاصة أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة أو الحضانة.

حضور الورشة

تحدثت فاطمة الزهراء غنيم، خلال الورشة، عن دور مكاتب التسوية ومدى عيوبها، وعن كيفية تطويرها، مطالبة بضرورة أن يكون هناك شرطة للأسرة، مكونة من رجل شرطة مؤهل ورجل دين ورجل علم نفس، حتى نتمكن من وجود قانون عادل للأسرة المصرية، لافتةً إلى ضرورة إدراج اسم الأمفي البطاقة الشخصية لحل مشكلة الولاية التعليمية.

وأضافت «غنيم»، أن كثرة قضايا الاسرة بالمحاكم، اكدت على وجود خلل في القانون، مما دفعنا إلى عقد وورش عمل متنوعة لمعالجة العوار في القانون الحالي، متابعةً:« ناقشنا العديد من الملفات، وعلى رأسها النفقة والحضانة والتعليم».

وأيدت مقرر لجنة المرأة بنقابة المحامين، اقتراح مقدم من أحد السادة الحضور بضرورة أن تشمل قسيمة الزواج على وثيقة تأمين، تكون لصالح الطرفين، ويجب تشريع قانون لضبط مسائلة ما قبل الزواج أيضًا.

وأكدت أنه يجب على وزارة العدل والإعلام والأوقاف والتربية والتعليم، إصلاح ما بهم من عوار اتجاه قضايا الأسرة، وعلى رأسها الاستضافة، منوهةً أن هناك فرق بين التدريب والتطبيق.

وعرفت عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الكد والسعاية، أنها إعطاء حق المشاركة في الحقوق المالية للزوجة التي شاركت زوجها جمع المال، ويقدر الكد والسعاية بنفس الجهد الذي بذلته لجمع هذا المال، مقترحة أنه في حالة منع الزوجة من الكد والسعاية يعاقب الزوج بالحبس ثلاث سنوات.