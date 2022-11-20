بالأسماء.. إصابة 5 سيدات وشخصين في انقلاب ميكروباص بالشرقية 

أصيب شخصان و5 سيدات في حادث انقلاب ميكروباص بمحافظة الشرقية وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بإصابة 5 سيدات وشخصين

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد تلقي المركز بلاغا يفيد بانقلاب مكيروياص بطريق الزقازيق - ديرب نجم ما أسفر عن إصابة 5 سيدات ومسن وشاب بجروح وكدمات وسحجات، وهم كل من: سمر عاطف محمد 30 سنة، ودولت علي علي 60 سنة، ونجلاء فتحي إبراهيم 33 سنة، ووفاء عبد العظيم إبراهيم 55 سنة، وإسراء عبد الحميد عبد العاطي 39 سنة، ومرسي علي مرسي 66 سنة، وتامر عبد الحميد عبد العاطي 33 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز ديرب نجم.

نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمباشرة الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.