انطلاق مسرحية «البنك سرقوه» لـ أشرف عبد الباقي وكريم محمد العزيز الخميس

تنطلق مسرحية «البنك سرقوه»، بطولة أشرف عبد الباقي وكريم محمود عبد العزيز، اعتبارًا من الخميس المُقبل، على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض، في نسخته الثالثة، بالمملكة العربية السعودية.

البنك سرقوه.. أجواء من الإثارة والضحك

طرحت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر المسرحية، مُعلقة عليه بقولها: «مع مسرحية البنك سرقوه.. بتعيشوا جو الإثارة والضحك.. لدرجة ما تدرون تصيرون بصف المجرمين ولا الشرطة».

أبطال مسرحية البنك سرقوه

مسرحية البنك سرقوه، بطولة أشرف عبد الباقي، وكريم محمود عبد العزيز، وسليمان عيد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسلوى خطاب، وعمرو عبد العزيز، ومصطفى سعفان، وآخرين.

وتمتد عروض مسرحية البنك سرقوه، في موسم الرياض، على مدار 8 أيام كاملة، اعتبارًا من يوم 24 وحتى 30 نوفمبر الجاري، ومن المُفترض امتداد العروض ليومين آخرين.

وكانت الأيام القليلة الماضية، شهدت عودة الفنانة منى زكي، إلى خشبة المسرح، بعد سنوات طويلة من الغياب، من خلال فعاليات موسم الرياض، إذ قدمت مسرحية تحمل اسم الوش التاني، شاركها البطولة محمد ثروت، أحمد رزق، حمدي الميرغني، رحمة أحمد خالد، وآخرين، من إخراج الفنان أشرف زكي.