مصرع عامل وإصابة 6 سقطت عليهم أجزاء حديدية داخل مصنع في التبين

شهدت منطقة التبين جنوب القاهرة، واقعة مأساوية، بعدما لقى عامل مصرعه، وأصيب 6 آخرين، جراء انهيار جمالون فوقهم داخل شركة الحديد والصلب، حال قيامهم بفك قطع خردة، وجرى نقل جثمان المتوفى لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ للقسم

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، من مسئول بشركة الحديد والصلب، مفاده بوقوع جزء من هنجر «جمالون»، على 7 عمال، ومصرع أحدهم، وإصابة 6 آخرين، وبالانتقال والفحص، تبين أثناء قيام العمال بتفكيك الأجزاء الحديدية لبيعها خردة، انهار فوقهم، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى العام، ونقلت جثمان الضحية للمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.