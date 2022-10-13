تفاصيل مقتل الطالبة «هدى» في التبين.. صديقتها أعدت خطة شيطانية 

بعد قرابة 60 يومًا، انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في قضية مقتل الطالبة «هدى»، على يد صديقتها «بسمة» وصديق الأخيرة «محمود»، وإلقاء جثمانها من الطابق الخامس، انتقامًا منها لوجود خلافات قديمة بينهم.

وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وبينت التحقيقات أن المتهمة الأولى أعدت خطة شيطانية للانتقام من صديقتها التي تصغرها بـ3 أعوام، عندما شاهدتها تخرج للتنزه مع صديقها.

خطة استداج فتاة التبين وقتلها

وبحسب تحريات المباحث، فإن المتهمة «بسمة»، البالغة من العمر 18 سنة، اتصلت بصديقتها هدى، واستدرجتها أعلى منزلها الملاصق لمنزل المجني عليها، بزعم الحديث معها في أمور خاصة، وعند صعود المجني عليها فوجئت بوجود صديق الفتاة المتهمة وتمكنا من إلقائها من أعلى العقار، فسقطت الفتاة من أعلى الطابق الخامس جثة هامدة.

تجمع عدد من الجيران على صوت ارتطام جثمان الفتاة بالأرض، وتبع ذلك صرخات خرجت عليها والدة المجني عليها، التي فوجئت بابنتها غارقة في دمائها، وخلال دقائق حضرت قوة أمنية بعد استدعائها من قبل أحد الجيران، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهما بتحريات المباحث.

شكوك قادت المباحث لضبط الجناة

شكوك انتابت والدة المجني عليها عندما تذكرت حديث سابق جمعها بابنتها عن علاقة صديقتها بشاب، فحكت تلك الرواية للفريق الأمني، وعند استجواب صديقة المجني عليها ومحاصرتها بأدلة الاتهام اعترفت بتفاصيل الجريمة، واأنها أعدت الخطة بالاتفاق مع صديقها، وألقياها من أعلى العقار، ظنًا منهما أن الجريمة لن تكشف، وخديعة المباحث بأنها اختل توازنها وسقطت من تلقاء نفسها بخلاف الحقيقة.

محامي يشرح عقوبة القتل العمد

من جهته، قال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 2344، نصت على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأوضح سيد أحمد، أنه بشأن جريمة التبين فإن النيابة العامة نسبت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وأحالتهما للجنايات، وبالتالي فإن المحكمة سوف تدرس القضية وتتحق من أدلة الاتهام حتى تسطر أسبابًا قوية في حيثيات الحكم ضدهما.