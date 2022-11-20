مصرع مسن على المعاش صدمه ونش إنقاذ في منشأة القناطر

لقى مسن على المعاش مصرعه في حادث تصادم أعلى طريق الضبعة نزلة أبو رواش دائرة المركز، تلقى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى طريق الضبعة قبل نزلة أبو رواش دائرة القسم.

بلاغ بالواقعة

على الفور انتقل المقدم محمد الجوهري، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي قيادة مسن على المعاش، 61 عاما، ومقيم البحيرة، متوفى إثر إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم وبين ونش الإنقاذ وفر قائده هاربا تاركا الونش بمحل الحادث، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالمركبة الثانية «ونش الإنقاذ» حال قيام قائدها برفع سيارة ملاكي عدم تواجد قائدها لتعطلها بالطريق، ما أدى اصطدامه بها من الخلف.

التحفظ على المركبات

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وحدوث تلفيات بالسيارتين، تم نقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، وتم إزالة آثار الحادث وتسير الحركة المرورية والتحفظ على المركبات وتكثف مباحث منشأة القناطر جهودها لتحديد الونش والقبض على قائده تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول أدهم أحمد، المحامي والخبير القانوني، إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنه: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».