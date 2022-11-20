محافظ الوادي الجديد: الاتفاق على إنشاء فندق بيئي بمنطقة الكثبان الرملية ببئر جناح

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، مخيم بئر جناح السياحي بالخارجة الشهير بالآبار الكبريتية وأنشطة الدفن بالرمال.

تفقد لمخيم بئر السياحي

وأكد المحافظ، أنه جرى الاتفاق على دراسة إنشاء فندق بيئي بمنطقة الكثبان الرملية ببئر جناح وذلك ضمن خطة النهوض بالسياحة العلاجية بالمحافظة، كما أبدى الوفد إعجابه واستمتاعه بالأنشطة الموجودة بالمخيم.

زيارة لمركز دكتور حسن حلمي

وعقب ذلك، زار الوفد مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية والتأهيلية والترفيهية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدين بما يُقدم من خدمات، كما أكدوا على تقديم كافة أوجه التعاون في علاج حالات التأخر الذهني وأمراض الجهاز العصبي وتدريب الكوادر المصرية علي علاج تلك الحالات من خلال منظومة العلاج عن بُعد.