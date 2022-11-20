أماكن انقطاع المياه في 3 محافظات غدا.. اعرف المواعيد

تشهد غدا عدة مناطق في محافظات مصر انقطاع المياه للصيانة وتحويل الخطوط وقد حددت أماكن انقطاع المياه غدا الاثنين بمحافظات المنوفية وسوهاج وأسوان وذلك وفقا لبيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أعلنت محافظة المنوفية عن قطع المياه عن عدة مناطق بها غدا الاثنين لغسيل المروقات.

أماكن انقطاع المياه غدا

وقد حددت أماكن انقطاع المياه غدا الاثنين عن مدينة تلا وطوخ دلكه وميت أبو الكوم ومدينة شبين الكوم وضواحيها وكفر مصيلحة وميت خاقان وذلك لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

مواعيد انقطاع المياه بالمنوفية

وأوضحت الشركة مواعيد انقطاع المياه غدا الاثنين من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم

وتهيب الشركة بالمواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع المياه بمحافظة المنوفية واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

قطع المياه بسوهاج

فيما أعلنت الوحدة المحلية لقرية شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج عن انقطاع المياه غدا الاثنين للصيانة وتحويل خط المياه الرئيسى المغذي للقرية ووضحت أماكن انقطاع المياه غدا الاثنين بقرية شطورة والقرى والنجوع التابعة لها وقرية الشيخ زين الدين، فيما أفادت بأن مواعيد انقطاع المياه غدا الاثنين بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

ضعف وانقطاع المياه بأسوان

وأفادت محافظة أسوان بضعف المياه غدا الاثنين للصيانة وتأثر المياه وعدم وصولها الأدوار العليا مما يؤدي لانقطاعها، وحددت أماكن انقطاع المياه غدا الاثنين وضعفها عن مدينة إدفو والقرى التابعة لها وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى انتهاء أعمال الصيانة.