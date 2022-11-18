أماكن انقطاع المياه غدا في القاهرة

أوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أماكن انقطاع المياه غدا بعدد من المناطق بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بجوار الطريق الدائري من مؤسسة الزكاة حتى التروللي.

وأوضحت شركة مياه الشرب أن أماكن انقطاع المياه غدا بالقاهرة تتمثل في مناطق السلام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم، ومنها مساكن النيل بجميع حروفها، و مساكن القاهرة «ج» / «د»، وتقسيم مكة، وإسكان الاجتماع، ومساكن صف الضباط، ومنطقة الأهالي خلف اسبيكو، وعرب الجرعان والريان وبعض مناطق المرج مثل البركه، كفر أبوصير والحوض الطويل، وحوض القصب.

توفير سيارات للمناطق المتأثرة

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات والسكان بالأماكن المشار إليها انقطاع المياه غدا بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وأكدت الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

إعادة ضخ المياه لمصر الجديدة

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن أعمال الإصلاح والصيانة التي أدت إلى انقطاع المياه بمصر الجديدة وجسر السويس انتهت وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة وهي شارع جسر السويس وإسكان أبو غزالة ومنطقة العزب وميدان تريموف وإسكان ألماظة وأرض الجولف وشارع عمر بن الخطاب ومتفرعاته والسبع عمارات.