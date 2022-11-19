أماكن انقطاع المياه غدا في 3 محافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، انقطاع المياه غدا في عدة مناطق بالمحافظات، وذلك لإجراء الصيانة الدورية للشبكات وغسيل المروقات بمحطات المياه.

أماكن انقطاع المياه غدا في كفر الشيخ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ عن انقطاع المياه غدا الأحد عن مدينة مطوبس والقرى التابعه لها، للقيام بأعمال الصيانة وربط خط زهر قطر 1000 مللي بخط grp أمام المحكمة، وأيضا ربط خط زهر قطر 1000 مللي بخط grp أمام مستشفى مطوبس العام، وذلك خلال الفترة من 11 صباحا إلى 11 ليلا على مدار 3 أيام.

مواعيد انقطاع المياه بسوهاج

وصرحت محافظة سوهاج عن قطع المياه غدا الأحد في مركز طهطا والقرى التابعة له، وهي شطورة وزين الدين، للصيانة الدورية، موضحة أن مواعيد قطع المياه من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن انقطاع المياه غدا بالمنوفية

ووفقا لخطة غسيل المروقات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، فسيتم قطع المياه غدا الأحد عن 7 مراكز للصيانة وغسيل المروقات.

وحددت الشركة أماكن انقطاع المياه غدا الأحد، بمركز تلا ومركز قويسنا ومركز منوف ومركز قويسنا ومركز الشهداء ومركز الباجور ومركز شبين الكوم، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3عصرا.