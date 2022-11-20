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كبير مفاوضي cop27 لـ قناة الحياة: مصر أدرجت صندوق الخسائر رغم عدم وجوده بجدول الأعمال

كتب:

شريف سليمان
10:53 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قال السفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، إن مصر نجحت في إدراج إنشاء صندوق الخسائر والأضرار رغم أنها لم تكن مطروحة بجدول الأعمال، لافتًا إلى أن للصندوق أبعادا قانونية شديدة التعقيد وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بتحويله إلى صندوق للتعويضات، ولكن سيتم الدفع به كصندوق للدعم لمواجهة الآثار المناخية.

وأضاف نصر، خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «خلال العام المقبل، سيتم وضع السياسات التنفيذية لآلية إنشاء الصندوق، فقد توافقنا على المبدأ، وسنناقش الآليات المختلفة، إذ أن الضغط الشديد من الرئاسة المصرية مع الدول النامية أدى إلى موحد بخصوص إنشاء الصندوق وتفعيله في أسرع وقت للتعامل مع الكوارث المناخية التي يشهدها العالم بصورة متسارعة».

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