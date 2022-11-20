متحدثة «السياحة» لـ«قناة الحياة»: تعاملنا مع الشكاوى خلال cop27 بشكل لحظي

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرًا لإنجاح قمة المناخ cop27، حيث نسقت الوزارة مع جميع الجهات والوزارات المعنية، وكان دور الوزارة يتلخص في الإشراف والمتابعة على جودة الخدمات أثناء المؤتمر.

فريق عمل متواجد على مدار اليوم والساعة

وأضافت بهجت خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «كان هناك فريق عمل متواجد على مدار اليوم والساعة، وقبلها بشهور عديدة جدا، كانت هناك لجنة مشكلة مهمتها الأساسية متابعة الفنادق وكل أماكن الإقامة التي تقدم الخدمات للسياح، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى مثل تدريب العاملين وتأهيلهم على استقبال الزائرين وكل ما يتطلبه المؤتمر».

وتابعت: «كان هناك خط مخصص لـcop27، إذ كان مرتبطا بالخط الساخن لوزارة السياحة، وتعاونت معنا الوزارات الأخرى، وكنا نتعامل مع أي شكوى بشكل لحظي، ولم يكن هناك مشكلات كثيرة لأن كل الجهات المعنية قامت بدورها».