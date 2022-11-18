سيد رجب عن فيلم «19 ب»: السيناريو خلق رهان بيني وبين ذاتي

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لفيلم «19 ب»، والمشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بالمسابقة الدولية، والذي بدأ عرضه أمس، ومن المقرر أن تكون الإعادة اليوم .

سيد رجب يتحدث عن تجربة فيلم 19 ب

وقال الفنان سيد رجب، خلال المؤتمر الصحفي، إنه سعيد بتجربة فيلم «19 ب»، مؤكدًا أنه بمجرد أن قرأ السيناريو، كان رهان بينه وبين ذاتي أني أستطيع التعبير عن تلك المشاعر بشكل كبير.

وأكد سيد رجب أنه كان يتمنى دائما تقديم عمل يبرز دور الحيوانات الأليفة في حياة البشر.

عرض فيلم 19 ب بمهرجان القاهرة السينمائي

عرض فيلم «19 ب» المشارك في المسابقة الدولية، لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشهد عرض فيلم «19 ب»، الذي أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا، حضور عدد غفير من الجمهور، وأيضًا نجوم العمل وهم سيد رجب، وناهد السباعي، وأحمد خالد صالح، وفدوى عابد، والمخرج أحمد عبد الله.