6 أحداث اقتصادية في 24 ساعة.. منصة العملات المشفرة FTX تبدأ إجراءات الإفلاس

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 6 أحداث اقتصادية، كان من أبرزها، بدء بورصة «إف تي أكس» للعملات المشفرة، وحوالي 130 شركة أخرى، إجراءات الإفلاس، فيما أعلنت «واشنطن» عدم معارضتها شراء «نيودلهي»، النفط روسيا بسعر أعلى من سقف الأسعار.

الرئيس التنفيذي لبورصة «إف تي أكس» يقرر التنحي

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن من المقرر بدء بورصة العملات المشفرة «إف تي أكس»، وحوالي 130 شركة أخرى، إجراءات الإفلاس بموجب الفصل 11 في «ولاية ديلاوير» الأمريكية، مشيرة إلى قرار رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد التنحي، بعد على خلفية أزمة سيولة ضربت المنصة.وعينت «إف تي إكس»، جون جيه راي الثالث، رئيسا تنفيذيا للمجموعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي «واشنطن»، أعلنت السلطات الأمريكية، عدم معارضتها شراء الهند لنفط روسيا بسعر أعلى من السقف السعري، على ألا تستعين «نيودلهي» بخدمات الشركات الغربية لهذا الغرض، وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، إن «واشنطن» تتوقع أنه إذا رفضت أوروبا شراء نفط موسكو، فلن يكون من السهل العثور على مشترين بديلين.

خام برنت يسجل 95.51 دولار للبرميل الواحد

وارتفعت أسعار النفط، مساء أمس الجمعة بـ 2%، على خلفية قرار السلطات تخفيف القيود الخاصة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وأمس الجمعة، قررت السلطات الصينية، إلغاء بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، منها تقليص فترة الحجر الصحي للوافدين من الخارج.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير المقبل، صعودا بـ 1.96%، ليحقق 95.51 دولار للبرميل الواحد، كما ارتفعت العقود الآجلة لنفط غرب تكساس المتوسط لشهر ديسمبر بنسبة 2.29%، ليسجل 88.45 دولار للبرميل.

الطاقة السعودية: مجموعة «أوبك+» ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط

بدورها، قررت «بورصة لندن للمعادن»، في بيان، عدم حظر عمليات التسليم الجديدة لمعادن روسيا، فيما قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الجمعة، إن مجموعة «أوبك+» ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط، مشيرا في تصريحات لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، على هامش قمة المناخ cop 27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، إلى أن الأعضاء ينظرون إلى حالة الاقتصاد العالمي ويرون الكثير من الشكوك، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأانباء.

وستعقد مجموعة «أوبك+»، التي تضم 23 دولة، بينها المملكة العربية السعودية وروسيا، في 4 ديسمبر المقبل، بهدف تقرير ما إذا كانت ستخفض إنتاج النفط مرة أخرى، أو تحافظ على استقراره.

واستشهد بن سلمان، بتقرير من «صندوق النقد الدولي»، الصادر في أكتوبر الماضي، والذي قال إن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للعديد من الاقتصادات، وأوضح الوزير السعودي، أن الأمر يتعلق بالركود.

بدوره، جمع «صندوق الثروة السيادي» السعودي، 2.29 مليار ريال «610 ملايين دولار» من بيع 12 مليون سهم « 10%»في مجموعة «تداول القابضة» بسعر 191 ريالا للسهم في بورصة الأسهم، ضمن خطته لتقليص حيازاته في بعض أكبر شركات المملكة وتمويل استثمارات أخرى.