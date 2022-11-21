الفلاحون بكفر الشيخ يثمنون إطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

ثمَّن الفلاحون ومربو المواشي في محافظة كفر الشيخ، جهود الدولة، في إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض «الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع»، وتحقيق المستهدف والذي يبلغ 211 ألف و969 رأس ماشية.

وأعرب الفلاحون ومربو المواشي عن ارتياحهم الشديد بعد انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية، وذلك للحد من انتشار الأمراض بين الماشية خاصةً مع دخول موسم الشتاء.

«تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع شيء مهم جداً، وضروري كمان عشان الأمراض متنتشرش بين المواشي ونفقد أعداد من ثروتنا الحيوانية»، بهذه الكلمات بدأ علي مختار، أحد الفلاحون ومربو المواشي، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «مختار»: «بنستنى حملات الطب البيطري كل فترة عشان نحصن مواشينا ببلاش لأننا مش بندفع ولا مليم، الدولة بتتحمل تكاليف التحصين، وده شئ حلو أوي عشان بيشجع ناس كتير على تحصين مواشيهم والمحافظة عليها من الأمراض».

المحافظة على الثروة الحيوانية

التحصين هدفه المحافظة على الثروة الحيوانية من الأمراض والتي تُصيبها من فترة لأخرى بحسب «عاطف عبد الرحمن»، أحد الفلاحون ومربو المواشي: «التحصين مهم لأنه بيحافظ على الثروة الحيوانية من أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأجمل حاجة إن بيكون في إبرة مخصصة لكل رأس ماشية يعني مش بيتحصنوا ورا بعضهم عشان لو بهيمة تعبانة متنقلش التعب للتانية».

زيارات ميدانية للتوعية

لا يقتصر الأمر على عمليات التحصين فقط بل يتم أيضاً عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربيين بالمرض، وفقاً لأحد قيادات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ: «بيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وتعريف الفلاحين والمربيين بالمرض، وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك».

وانطلقت فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، بمحافطة كفر الشيخ، أمس الأول، حيث يتم تحقيق المستهدف والذي يبلغ 211 ألف و 969 رأس ماشية، من بينهم 119 ألف و157 أبقار، و54 ألف و 348 جاموس، و340 ألفا و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وتبلغ عدد فرق التحصين المنتشرة في مراكز ومدن وقرى المحافظة 105 لجنة، وتُتابع غرفة العمليات بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ والإدارات البيطرية أعمال التحصين والترقيم، كما تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية يُستخدم لمرة واحدة، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر باعتبار أن لكل رأس ماشية رقم قومي، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع إتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالي كفر الشيخ من الفلاحين والمربين.