قصف إيراني على مناطق كردية في العراق

طال قصف صاروخي إيراني، 3 مناطق في أربيل والسليمانية الواقعتين في شمال العراق، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن «الحرس الثوري الإيراني»، قصف مخيم للأكراد الإيرانيين بـ أربيل.

القنصلية الأمريكية تطلق صافرات الإنذار بعد القصف الإيراني

وأضافت «العربية»، أن القصف الإيراني استهدف مقرات كردية ومناطق سكنية شمالي أربيل، مشيرة إلى مخاوف من هجوم بري إيراني على مناطق كردية على الحدود مع العراق.

من جانبها، أطلقت القنصلية الأمريكية في أربيل، صافرات الإنذار بعد القصف الإيراني.

وفي سياق آخر، وصف الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، تهديد «الاتحاد الوطني» الكردستاني بانفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان العراق بالابتزاز السياسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار القيادي في «الديمقراطي الكردستاني»، مهدي عبد الكريم، في تصريحات لـ« بغداد اليوم»، إلى وجود أطرافا خارجية داخلية تعمل على حصول انقسام داخل الإقليم من أجل إضعافه.