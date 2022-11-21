«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم في المحافظات: غيوم جزئية وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تسود شبورة مائية تضرب الطرق الرئيسية بالمحافظات خلال هذا الأسبوع مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة وتكون الغيوم الجزئية، على أن يكون الطقس مائلا ليلا إلى البرودة لطيف على محافظات الصعيد.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشير توقعات الأرصاد إلى وجود ظاهرة جوية تسود مختلف المحافظات وهي تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية والقريبة من المسطحات المائية لاسيما التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم من الحوادث وحفاظاً على أرواحهم.

طقس القاهرة اليوم

وجاء طقس القاهرة اليوم مائلا للحرارة نهاراً مائلا للبرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا.

طقس المحافظات اليوم

وعن طقس محافظات الوجه البحري: «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية»، يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً مائلا إلى البرودة مع طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية.

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا نهارا مائلا إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة والغيوم على مدار اليوم.

وتتعرض محافظات السواحل الشرقية ووسط سيناء إلى طقس مائل إلى الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة والغيوم.

فيما تنعدم تكون الشبورة المائية على طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر مع طقس معتدل نهارا مشمس لطيف ليلا.

تكون الشبورة المائية

وتتكون الشبورة المائية في محافظات شمال الصعيد وتنعدم في محافظات جنوب الصعيد مع طقس حار نهارا مائل إلى البرودة ليلا.

درجات الحرارة في القاهرة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم في المحافظات القاهرة العظمى 27 والصغرى بلغت 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد بلغت العظمى 33 درجة مئوية وسجلت الصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

السواحل الشمالية سجلت العظمى 25 درجة، والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد سجلت العظمى 28 درجة مئوية وبلغت الصغرى 11درجة مئوية