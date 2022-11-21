إصابة سائق بطلق ناري في سوهاج.. «صاحبه ضربه بالخطأ»

أصيب سائق في نهاية العقد الثالث من العُمر، بطلق ناري في البطن من الناحية اليُسرى، أثناء سيره بالسيارة خاصته بذات الناحية، ولا يعلم مصدره، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

الإخطار الأمني

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو «محمود ا م ا- 26 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز»، مصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى.

إصابة بطلق ناري طائش لا يعلم مصدره

وبالانتقال والفحص وبسؤاله أفاد بأنه أثناء سيره بالسيارة خاصته بذات الناحية، أصابه طلق ناري طائش لا يعلم مصدره؛ ما أدى لإصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُصاب وأن مُحدث إصابة المذكور صديقه المدعو «محمد م ع ع- 20 سنة- عامل بفرن- ويقيم بذات الناحية»، حال تواجده بصحبته بالسيارة المُشار إليها، وعبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته.

وبإعادة مواجهة المصاب بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ حال عبثه بسلاح ناري؛ ما نتج عنه إصابة المذكور.

بإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، فرد روسي محلي الصنع وفارغ من ذات العيار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

عقوبة الإصابة الخطأ

قال المحامي مختار محمد، إن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.