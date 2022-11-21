الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السويس اليوم.. شبورة مائية والحرارة 27 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس اليوم الإثنين بمحافظة السويس، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا مع تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن توقعات الطقس على السواحل الشمالية الشرقية، ومنها محافظة السويس، يشهد اليوم الإثنين غيوما بشكل جزئي، وتكون الشبورة المائية، خلال ساعات الصباح، ومائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.

درجة الحرارة 27

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قياسات طقس السويس، اليوم الإثنين 21 نوفمبر، والذي شمل درجة الحراة العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية، فيما سجلت نسبة الرطوبة 42%، وسرعة الرياح 10كم/ ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 10%.

وجاءت توقعات الأرصاد لحالة البحر الأحمر، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استعدادات محافظة السويس لمواجهة التقلبات الجوية

وشدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رؤساء الأحياء، والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد، وجهازية المعدات المختلفة، لمجابهة التقلبات الجوية والتدخل الفوري والسريع في أي لحظة.