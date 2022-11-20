طقس السويس اليوم.. معتدل نهارا والعظمى تسجل 20 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في محافظة السويس، موضحة أنه يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا، مع انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وسجلت الحرارة اليوم في السويس 20 درجة للعظمى و15 للصغرى، وتبلغ نسبة الرطوبة 41%، وسرعة الرياح: 16 كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم

وذكر البيان الصادر عن الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومحافظة السويس ومدن القناة، تشهد تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي، وانخفاض الحرارة ليلاً لتصل إلى 15 درجة.

وكشفت الأرصاد عن اعتدال حالة البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

وشدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على مسؤولي الأحياء المختلفة، والجهات المعنية بالجاهزية الدائمة لمواجهة تقلبات الطقس، وتحسبا لسقوط أمطار، وذلك من أعمال تطهير بلاعات الأمطار ومخرات السيول، وعمل محطات الصرف بكامل طاقتها.