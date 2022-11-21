إشادة بالفيلم السوري رحلة يوسف.. وإلهام شاهين: بطله فنان عبقري

نال الفيلم السوري رحلة يوسف - المنسيون، استحسان الجمهور والنجوم، الذين شهدوا عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته ال 44، وعقب انتهاء الفيلم حظى بتصفيق حار من قبل الحضور.

أحداث فيلم رحلة يوسف

فيلم رحلة يوسف، بطولة النجم السوري الكبير أيمن زيدان، وإخراج جود سعيد، وتدور أحداثه خلال الحرب، حيث خرج الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفا من الموت، إلا يوسف ومن معه.

ويضطر يوسف الخروج بصحبة حفيده لإنقاذ قصة حبه التي يعيشها مع هاجر، وتنتهي الأحداث نهاية مأساوية بوفاة الحفيد وحبيبته.

وخلال الندوة التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي، لعدد من صناع الفيلم الذي ينافس في مسابقة آفاق السينما العربية، قال المخرج السوري جود سعيد، إن وفاة الحبيبين هي رسالة للعالم أن هؤلاء هم المنسيون الذين يخسرون حياتهم بالرغم من أنهم صالحون.

وأشار إلى أنه كان هناك نهايتان، ولكنه انتصر للنهاية الحالية، «واعتبرنا ذلك الخيار الأفضل للفت الانتباه».

وأوضح أن هذه التجربة الثالثة مع الفنان أيمن زيدان، الذي نبتت من عنده فكرة الفيلم، وهو شريك حقيقي في هذا العمل، خصوصاً وأن علاقتنا ليست مجرد عمل ولكن تجاوز نظرتنا للحياة.

تكلفة الفيلم منخفضة

وأشار إلى أن تكلفة الفيلم منخفضة جداً، وبطل العالم أجره أقل من ألفين دولار، ممازحا الحضور بقوله: الفيلم زي جمعية خيرية بين الجميع.

وعبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالفيلم، واصفة إياه بالممتع.

ووصفت الفنان السوري أيمن زيدان، بالفنان العبقري والعظيم، مضيفة: «سلامنا لكل سوريا وأهلها عارفين المعانلة، وإحنا معاكم وندعي لكم بالخير ونتمنى ترجع أحسن مما كان».