القوات الروسية تقصف خيرسون.. ووسائل إعلام: 10 انفجارات في المدينة

قصفت القوات الروسية، مدينة «خيرسون» الواقعة جنوب أوكرانيا، مساء أمس، وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى وقوع 10 انفجارات، نقلا عن صحفي محلي، مشيرة إلى أن قذيفتين روسيتين أصابتا مبنى من 5 طوابق، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

«واشنطن»، والدول الأوروبية تواجه تحديا جديدا

بدورها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى مواجهة «واشنطن»، والدول الأوروبية تحديا بسبب استنفاد مخزوناتها من الأسلحة التي يمكن إرسالها إلى «كييف»، فيما قال المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية «cia»، فريد فليتس، إنه يجب على بلاده إعلان استمرارها في مساعدة أوكرانيا فقط إذا وافقت سلطات كييف على إجراء مفاوضات مع الجانب الروسي.

وكان نجل ترامب، سخر على «إنستجرام» بصورة مركبة هزلية، من جمع التبرعات لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية

من جانبه، أوضح مدير عام «وكالة الطاقة الذرية»، رافائيل جروسي في حديث لقناة «سي بي إس» الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف بشكل جيد كل التفاصيل لما يحدث في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، إن سقوط صاروخ أوكراني في بولندا كشف وجود ثغرات في نظام الدفاع الجوي الأوروبي، وأشارت وزيرة الدفاع، كريستينا لامبريخت، إن بلادها اقترحت على وارسو تزويدها بمقاتلات «يورو فايتر» وأنظمة «باتريوت».

من جانبها، قالت وسائل إعلام يابانية، إن وزارة المالية، أطلعت على قرار «طوكيو» بتقديم مساعدات مجانية بهدف التنمية، إلى 19 دولة تتخذ موقفا معاكسا لموقف البلاد تجاه «موسكو»، وأشارت قناة «إن أتش كيه» المحلية، إلى تخصيص 1.6 مليار ين «11 مليون دولار» إلى إيران و2.9 مليار ين «20 مليون دولار» إلى لاوس، 1.7 مليار ين «12 مليون دولار» لفيتنام، بالإضافة إلى تخصيص 12.8 مليار ين «91 مليون دولار»، إلى دول أخرى.