أوكرانيا تعلن توقف العمل بمحطة «زابوريجيا» النووية بسبب القصف الروسي

أعلنت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية، توقف العمل بمحطة زابوريجيا النووية بشكل كامل، اليوم الخميس، لإصابتها بأضرار نتيجة القصف الروسي، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا

وقبل نحو شهر أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية «إنرغواتوم»، انقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا بسبب القصف.

وذكرت «إنرغواتوم»، الأوكرانية أن المحطة تحصل الآن على احتياجاتها من الكهرباء من مولدات كهرباء تعمل بالديزل، وكتبت الشركة على تطبيق تيليجرام: «بدأت مولدات الديزل العمل آليا، وإمدادات وقود الديزل المتاحة تكفي للتشغيل في هذا الوضع لمدة 10 أيام».