«الأعلى للجامعات»: لا تغيير بجدول الامتحانات.. واختبارات الترم الأول في يناير

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023 في يناير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عضو المجلس الأعلى للجامعات، إلى جاهزية الجامعات لامتحانات الميدتيرم في المواعيد المحددة والمقررة وفقاً لجداول الكليات، مؤكداً أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ في يناير المقبل ولا تغيير في الخريطة الزمنية.

موعد امتحانات التيرم الأول

وأضاف رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل يجري على قدم وساق استعداداً لانتخابات الاتحادات الطلابية المقرر تنفيذها بدءاً من الأسبوع الجاري، بفتح باب الترشح ولمدة أسبوعين، مؤكداً أنه يحق لكل الطلاب الترشح للانتخابات وفقاً للضوابط والقواعد المتبعة في هذا الشأن، مضيفاً أن المجلس الأعلى للجامعات يتابع عن كثب انتظام أعمال التيرم.

فيما أكد عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، موضحاً أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 في موعدها المحدد يناير المقبل، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022.