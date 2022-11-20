«الأرصاد» لـ قصواء الخلالي: درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين لـ3 درجات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال اليومين الماضيين، رصدت الهيئة تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي في تلك الفترة من العام، وهو ما سيستمر حتى الثلاثاء المقبل، «درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين لـ3 درجات»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على «CBC».

بلاش نخفف الملابس ولازم نكون واخدين بالنا

وأضافت «شاكر»، رغم ارتفاع درجات الحرارة واعتبارها أعلي من المعدل، لكن هذا الأمر لن يستمر، إذ أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل، ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا، وتصل في القاهرة الكبرى لـ23 درجة مئوية بنهاية الأسبوع، «بالنهار الجو بيكون حر في فترة الظهيرة، ونشعر بالبرودة في الساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بلاش نخفف الملابس، ولازم نكون واخدين بالنا».

الشبورة تقلل الرؤية الأفقية

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: «الفترة دي فترة استقرار، وطالما فيه استقرار يعني فيه شبورة مائية موجودة على الطرق السريعة والزراعية»، موضحة أن الشبورة تقلل الرؤية الأفقية، ومن المهم أن يحتاط الجميع، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية في الصباح الباكر.

وواصلت: «بداية من الأربعاء، هيكون فيه تقلبات جوية وأمطار على مناطق متفرقه من الجمهورية، والسواحل الشمالية، تشهد أمطار خفيفة زي الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر».