هبوب رياح باردة وانخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء

شهدت قرى رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد في شمال سيناء، هبوب رياح باردة فجر اليوم، إذ انخفظت درجات الحرارة بعد منتصف ليلة أمس لتصل إلى 15 درجة مئوية.

16 درجة مئوية بشمال سيناء درجات الحرارة

ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، أن درجات الحرارة سجلت صباح اليوم بحسب البيان الصادر 16 درجة مئوية.

انتهاء الشبورة

وأضاف المرصد المناخي أن الشابورة قد انتشرت من بعد منتصف الليل على غالبية المناطق في الطرق السريعة بين العريش والقنطرة شرق، وبين العريش ومناطق الوسط من سيناء من الناحية الجنوبية.

وأكد المرصد المناخي أن هذه الأيام تشهد عدم استقرار مناخي، وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، وهبوب رياح باردة تتكون في المناطق الصحراوية والساحلية.

ومن جهة أخرى أكد الدكتور مسعد زيدان رئيس قسم الباطنة في مستشفى العريش العام في تصريح لـ«الوطن»، أن التقلبات المناخية خطرة، وخصوصا ما تقوم به الأمهات من تخفيف لملابس الأطفال أو تركهم بملابس مبللة.

وأضاف رئيس قسم الباطنة، أن حالات كثيرة وصلت إلى المستشفى مصابة بنزلات برد وتكسير في العظام وحالات قيء، وذلك بسبب البرد والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، مطالبا الجميع الإكثار من تناول المشروبات الدافئة أوقات الصباح وقبل النوم والعمل على إغلاق النوافذ بعد المغرب وفتحها للتهوية مع صباح اليوم التالي.