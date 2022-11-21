درجات الحرارة اليوم الاثنين 21-11-2022.. طقس خريفي على أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، والتي يأتي في إطار التغيرات المناخية المرتبطة بفصل الخريف، إذ يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على جميع محافظات الجمهورية، في حين يسود طقس مائل للبرودة مع بداية ساعات الليل وتنخفض الحرارة بنسب تتراوح بين 9-10 درجات.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان، إلى أن الطقس على محافظات جنوب البلاد سيكون مائلا للحرارة، إذ تسجل درجات الحرارة نحو 32 درجة مئوية، في حين تسجل على محافظات شمال الصعيد 28 درجة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للأرصاد، فإن درجات الحرارة اليوم الموافق 21 نوفمبر على مدن الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- 6 أكتوبر 26- 16

- بنها 26- 17

- دمنهور 26- 16

- كفر الشيخ 26- 16

- المنصورة 27- 17

- دمياط 25- 16

- بورسعيد 26- 18

- الإسماعيلية 28- 15

- السويس 27- 15

- الزقازيق 27- 16

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 26- 16

- شلاتين 31- 22

- الإسكندرية 25- 16

- العلمين الجديدة 24- 16

- وادي النطرون 27- 16

- مطروح 24- 16

- السلوم 25- 15

- سيوة 25- 11

- العريش 27- 14

- رفح 26- 13

- الطور 25- 14

- كاترين 22- 08

- رأس سدر 27- 16

- نخل 26- 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27- 19

- شرم الشيخ 29 - 21

- الغردقة 28- 20

- مرسى علم 28- 20

- الفيوم 27- 14

- بني سويف 27- 13

- المنيا 27- 12

- أسيوط 28- 13

- سوهاج 29- 14

- قنا 31- 17

- الأقصر 32- 16

- أسوان 33- 17

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 31- 16

- أبو رماد 30- 22

- رأس حدربة 27- 19.