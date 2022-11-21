أسعار قنطار القطن بالمحافظات اليوم.. «البحري» بـ5050 جنيهًا

شهدت أسعار قنطار القطن بالمحافظات اليوم الاثنين، ارتفاعا في الأسعار، وذلك من خلال التعاملات الصباحية والتي عقدت في عدد من المزادات في الوجهين البحري، والقبلي، ليسجل سعر القنطار الواحد للقطن طويل بحري بـ 5050 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيها، بينما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي 4400 جنيه، بارتفاع 100 جنيه للقنطار، وذلك من خلال عمليات لتوريد القطن من قبل المزارعين بشون البنك الزراعي المصري، وشون هيئة الإصلاح الزراعي المنتشرة في ربوع محافظات الجمهورية.

أسعار القطن بالمحافظات اليوم

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار قنطار القطن اليوم بالمحافظات والسابق ذكرها، شهدت ارتفاعا خلال 72 الماضية قد بلغ 400 جنيه عن كل قنطار قطن سواء للقطن طويل بحري، أو القطن طويل قبلي، وهو أمر ممتاز للغاية ويعود على الفلاحين بالنفع جراء بيع وتوريد المحصول للشون المخصصة لذلك والسابق ذكرها.

أجود أصناف القطن

وأوضح «أبو اليزيد»، أن الأسعار العالمية للقطن تشهد ارتفاعا على مدار الساعة، مشيرا إلى أن أسعار القطن اليوم للذهب الأبيض للقطن طويل التيلة المصري، مرضية للمزارعين، وهو الأمر الذي جعله يتربع على عرش القطن العالمي بالمرتبة الأولى دون منافس، وذلك لجودة المنزرع من أصناف جيزة 94 وجيزة 97، وجيزة 96، وجيزة 93، ذات الإنتاجية الفائقة، ليتم إنتاج نحو 2 مليون و600 ألف قنطار قطن هذا العام من المساحة المنزرعة، والتي بلغت 317 ألف فدان قطن للتربة محافظة كفر الشيخ على ثلث المنزرع منها.