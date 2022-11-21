«حياة كريمة» تدشن قافلتين طبيتين بقرى المنوفية.. كشف وعلاج بالمجان

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن جهود قافلتيها الطبيتين بمحافظة المنوفية خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار تنفيذ هدف المبادرة في العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى المعيشة في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

وأعلنت المبادرة الرئاسية، أن قطار القوافل الطبية بمحافظة المنوفية كان له محطتين، بتعاون مشترك بين جامعة السادات ومؤسسة حياة كريمة، وتم تنظيمهما لخدمة أهالي مركزي قويسنا والباجور.

جهود قافلتي حياة كريمة في المنوفية

وخُصصت قافلة مركز الباجور لقرية ميت عفيف، وتم الكشف فيها على 256 مواطنا، في 5 تخصصات طبية، بينما قصدت قافلة مركز قويسنا، قرية كفر مصطاي، وتم الكشف فيها على 253 مواطنا، في 5 تخصصات طبية.

تخصصات طبية مختلفة

وتضمنت قافلتي مبادرة حياة كريمة في المنوفية تخصصات طبية «العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية»، للكشف وصرف العلاج بالمجان لخدمة أهالي المحافظة، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب منع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.