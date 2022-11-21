مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: القوات الإسرائيلية تقتحم جنين لاعتقال فلسطيني

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، حسب نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، أشارت فيه إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين عدد من الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي أطلقت النيران على منزل المواطن راتب البالي، قبل اعتقاله.

اقتحام حي الهدف في جنين

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقديم فادي غالي ونهى درويش، قالت ولاء السالمين، مراسلة القناة في رام الله، إن القوات الإسرائيلية الخاصة اقتحمت حي الهدف في جنين، وحاصرت منزل أحد المواطنين، قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة بين عدد من الفلسطينين والقوات الإسرائيلية في الحي.

إصابات بالرصاص الحي خلال الاشتباكات

وأشارت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» إلى سقوط مصابين بالرصاص الحي خلال الاشتباكات، موضحة أن قناصة القوات الإسرائيلية الخاصة احتلت أسطح عدد من المنازل خلال الاشتباكات، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

أضافت أن الاشتباكات تواصلت بين الجانبين، مع إطلاق المواطنين الفلسطنيين النار تجاه قوات الاحتلال، لضمان عدم اقتحام المخيم مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

إنذار أحمر لقوات الاحتلال

وأوضحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» أن سكان المخيم وجهوا إنذارا أحمر لقوات الاحتلال، بعد تكرار اقتحام المخيم لأكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في الكتف والقدم، ويتلقون العلاج في مستشفى ابن سيناء التخصصي، دون الإبلاغ عن حدوث وفيات.