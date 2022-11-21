تحرير 235 محضرًا تموينيًا متنوعًا في حملة مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج عدة حملات مكبرة، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، والتصدي لمخالفات اللوائح والقوانين، ورصد شكاوى المواطنين، والتي أسفرت عن تحرير 235 محضرا غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال اليومين الماضيين.

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج في مديرية أمن سوهاج.

تحرير 235 محضرًا تموينيًا متنوعًا

وتهدف الحملة لضبط الأسواق والأسعار، وأي مخالفات للوائح للقوانين واللوائح، ورصد أي شكاوى من المواطنين، وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، إن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 235 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال اليومين الماضيين.

وتنوعت المحاضر المحررة من قبل تموين سوهاج ما بين: «نقص في الوزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- وسلع مجهولة المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع»، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر أيضا لحوم وجزارة، غش تجاري، تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين.

وأكد «إبراهيم»، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.