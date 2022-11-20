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كبير مفوضي COP27 لقناة الحياة: صندوق الخسائر يدعم الدول النامية المتضررة من المناخ

كتب:

شريف سليمان
10:10 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قال السفير محمد نصر  كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، إن القمة ضمت 196 دولة، مشيرًا إلى أنها شهدت الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ، مثل باكستان.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «منذ 30 عاما، يتم النقاش حول هذا الأمر، لكن لم يجرِ إدراجه في المفاوضات الرسمية أصلا، إلا في إطار تبادل المعلومات أو نقل التكنولوجيا».

وتابع: «بالحشد المستمر منذ سنوات وجهود الدولة المصرية استطعنا وضع هذا البند على أجندة المفاوضات الخاصة بالقمة، وبالتالي صدر قرار بخصوص إنشاء الصندوق لدعم وتمويل الدول النامية رغم صعوبة الأمر».

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