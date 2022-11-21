جدول امتحانات نوفمبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري بكفر الشيخ

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023م، على أن يجرى أداء الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، وألا يخل إجراء الامتحانات بانتظام الدراسة، أو يُسبب تعطيل للعملية التعليمية.

وقال مصدر بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر البدء في الامتحانات للصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، من يوم الخميس 1 ديسمبر وحتى الأربعاء 7 ديسمبر، حيث تستمر على مدار 5 أيام.

الامتحانات في 10 مواد دراسية

وأوضح، أن الامتحانات ستكون في 10 مواد دراسية، بالنسبة لطلاب الصف الرابع والخامس، وهي مواد: «القرآن الكريم، التربية الإسلامية، اللغة العربية والخط والإملاء، المهارات المهنية، الدراسات الاجتماعية، العلوم، الرياضيات، تكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية، المستوي الرفيع للمعاهد التكنولوجية والخاصة».

وأكد المصدر، أن الامتحانات تُجري فيما تم الانتهاء من تدريسه خلال شهر نوفمبر 2022م، وتوضع الأسئلة بمعرفة مُعلم المادة، ويراجعه مشرف المادة بالمعهد ويعتمده كل من شيخ المعهد والموجه الفني المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيع الامتحان على التلاميذ، منوهاً أن باقي المقررات الدراسية التي لا تُضاف إلى المجموع تُجري تقييمها داخل الفصل.

وأشار، إلى أنه يراعي أن تكون الأسئلة في ورقة الامتحان متنوعة «صل - اكمل - تخيير - ضع علامة () أو علامة (×)» ومتدرجة، وعلى أن يكون امتحان المادة في ورقة واحدة، مع مراعاة أن تكون الإجابة في نفس الورقة، لافتاً أن درجة امتحان كل مادة 15 درجة.