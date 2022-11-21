ضبط سائقين سرقا سيارة و38 ألف جنيه بمنشأة القناطر.. «حاميها حراميها»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على سائق وشقيق زوجته، لاتهامهما بسرقة سيارة و38 ألف جنيه من صاحب سيارة نقل.

اختلاق واقعة للهروب من فخ الشرطة

وتلقى العقيد تامر صالح مفتش المباحث إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بحضور عامل بوفيه وسائق إلى مركز الشرطة، حيث قرر الأول أنه يملك سيارة نقل، وأن الثاني أخبره أنه أثناء قيادته للسيارة بطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بدائرة المركز، فوجئ بسيارتين ربع نقل يستقلها أشخاص مجهولون قاموا باستيقافه وهددوه بسلاح ناري واستولوا منه على السيارة و38 ألف جنيه وهاتف محمول، ثم اصطحبوه واحتجزوه بمكان غير معلوم له لمدة يومين، ثم أطلقوا سراحه.

سرقة ومساومة على إعادة السيارة

وتشكل فريق بحث لفحص الواقعة وحصر وفحص خطوط سير قدوم وهروب الجناة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وأثناء السير في خطة البحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة السائق اعترف باختلاق الواقعة واستيلائه على السيارة والمبلغ المالي بالاشتراك مع شقيق زوجته، ويعمل سائقا، بحسب ما انتهت إليه التحريات الأولية الخاصة بالواقعة.

اعتراف المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أيد اعترافات المتهم الأول، وذكر أنهما ساوما صاحب السيارة على مبلغ 100 ألف جنيه نظير إعادة السيارة له، وبإرشاده أمكن ضبط السيارة والمبلغ المالي، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحسبهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.