«اختفت من قدام البيت».. تفاصيل سرقة سيارة ملاكي بالمعادي في ظروف غامضة

ترك أحد المواطنين في منطقة المعادي بالقاهرة سيارته الملاكي أمام منزله، وصعد إلى شقته السكنية، لتختفي سيارته في ظروف غامضة، لا أحد يعلم إلي أين ذهبت أو من سرقها، حتى تنجح أجهزة الأمن في تتبع السارقين وإعادة السيارة مرة أخرى إلى صاحبها.

«الوطن» تستعرض تفاصيل واقعة سرقة سيارة من أمام المنزل حسب ما أعلنته وزارة الداخلية، بالإضافة إلى العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين في واقعة السرقة.

اختفاء السيارة من أمام المنزل في ظروف غامضة

منذ أيام قليلة ترك أحد المواطنين سيارته الملاكي، سوداء اللون، أمام منزله في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، وصعد إلى مسكنه، يمر بعض الوقت وينزل صاحب السيارة من منزله لاستقلالها في مشواره، ولكنه تفاجأ بعدم وجودها أمام منزله، ليسأل عنها الموجودين في الشارع في هذا الوقت ولكن لا أحد يعلم أين اختفت.

مساومة على إعادة السيارة

يمر الوقت، ويتلقى صاحب السيارة مكالمة على هاتفه المحمول من مجهولين يطالبوه بسداد مبلغ مالي كبير مقابل إعادة السيارة له مرة أخرى، وعلى الفور يقوم صاحب السيارة بتقديم بلاغ في قسم شرطة المعادى بشأن تفاصيل واقعة سرقة سيارته.

أجهزة الأمن تتوصل إلى مرتكبي الواقعة

وبدأت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في إجراء التحريات وجمع المعلومات بشأن الواقعة، وتبين أنهم شخصين مقيمين في محافظة الجيزة، وبعد تقنين كافة الإجراءات تم تحديد مكانهما والقبض عليهما.

وبمواجهة المتهمين بسرقة سيارة في منطقة المعادي بالتهم المنسوبة إليهم، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

العقوبة القانونية المنتظرة

وتعقيباًَ على العقوبة المنتظرة على المتهمين، يقول محمد حمدي المحامي، إن المادة رقم 323 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة للغير، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة السرقة بالإكراه، يضيف «حمدي» إن المادة رقم 314 من قانون العقوبات تنص على المعاقبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من «جنحة سرقة» إلى «جناية».

وتابع المحامي أن المادة رقم 318 تنص أيضاً على معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 3 سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه.