وفاة 4 أشخاص أصيبوا بحادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية في البحيرة

توفي قبل قليل 4 أشخاص، مصابي حادث انقلاب سيارة في ترعة المحمودية بطريق دمنهور المحمودية اليوم، وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

كان قد تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح خطيرة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بطريق دمنهور المحمودية، وجرى عمل الفحوصات اللازمة، إلا أنهم توفوا عقب وصولهم المستشفى.

أسماء المتوفيين

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: «هويدا عماد السيد، حازم عماد السيد، وسكرة على منصور، محمد أحمد المغربي»، وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد أصيب أمس 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة تمناية طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية.

أسفر عن الحادث عن إصابة كل من: «محمد سعيد سلام 40 سنة مقيم كفر الدوار مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، منة الله محمد سعيد 6 سنوات كفر الدوار مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، بسملة محمد سعيد سلام 4 سنوات كفر الدوار مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، رحمة محمد محمد سعيد سلام 4 سنوات كفر الدوار كدمات متفرقة بعموم الجسم، إيمان محمد سعيد سلام 7 سنوات كفر الدوار اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم»، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.