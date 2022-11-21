«الزراعة»: الإفراج عن 196 ألف طن أعلاف بـ88 مليون دولار خلال أسبوع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي.

الإفراج عن أعلاف بقيمة 88 مليون دولار

وقال «الصياد»، إنه خلال الأسبوع الماضي جرى الإفراج عن 196 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 88 مليون دولار.

وأضاف، أن الإفراج شمل 158 ألف طن من الذرة بحوالي 57 مليون دولار، وحوالي 38 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 27 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الأربعة أسابيع الماضية 756 ألف طن منهم 532 ألف طن ذرة، و224 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، ليصل الإجمالي إلى حوالي 370 مليون دولار.

توفير كميات من الذرة والصويا بالأسواق

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

وأكد «الصياد»، أن وزارة الزراعة التنسيق مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.