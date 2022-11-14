«الزراعة»: الإفراج عن 143 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بنحو 67 مليون دولار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي.

وقال الصياد، إنه خلال الخمسة أيام الماضية، جرى الإفراج عن 143 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 67 مليون دولار.

الإفراج عن أعلاف بقيمة 238 مليون دولار

وأضاف أن الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة بنحو 37 مليون دولار، و39 ألف طن من فول الصويا بقيمة 28 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو مليون دولار؛ ليكون إجمالي ما جرى الإفراج عنه خلال الثلاث أسابيع الماضية 498 ألف طن منها 374 ألف طن ذرة، و124 ألف طن فول صويا، بالإضافة إلى أعلاف بإجمالي 238 مليون دولار.

توفير كميات من الذرة والصويا بالأسواق

وأكد الصياد، أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، التي تعد من المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي، واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.