رئيس أزهرية كفر الشيخ يوجه بتفعيل الأنشطة الطلابية في المعاهد

أجرى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، وتابع سير العمل الدراسي مجمع معاهد إصلاح شالما الابتدائي والإعدادي، من أجل الاطمئنان على مدى انتظام العمل الدراسي بمعاهد المجمع.

متابعة سير العمل بمعهد فتيات محمد رجب الإعدادي

وحرص رئيس المنطقة على التواجد مبكرًا لمتابعة فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمعهد إصلاح شالما الابتدائي، متوجهًا من بعده لمتابعة سير العمل بمعهد فتيات محمد رجب الإعدادي بإصلاح شالما، للاطلاع على نسب الحضور الطلابي، وتواجد المُعلمين والموجهين بالمعهدين، ومناقشة الطلاب لقياس مدى المستوى العلمي لديهم.

وطالب رئيس المنطقة بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة الطلابية بالمعهدين، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي حيال تلك الأنشطة، متابعًا خطة تنفيذ أنشطة المسابقات الطلابية بالمعهدين، كما قام أيضًا بالاطلاع على طرق تحضير المدرسين، ومطابقتها للمناهج الدراسية، ومتابعة نواقص الكتب الدراسية، ومدى الاهتمام بأعمال النظافة بداخل المعهدين.

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على تكثيف الزيارات الميدانية على معاهد المنطقة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة سير العملية التعليمية من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، للوقوف على الإيجابيات والمعوقات، ورصدها للبحث والمناقشة، للعمل على حلها على الفور.