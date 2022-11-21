كيف اقتنص «قياتي» جائزة شباب المترجمين؟.. مواجهة تغير المناخ كلمة السر

قبل بدء مؤتمر التغيرات المناخية COP27، الذي انعقد في شرم الشيخ منذ أيام، أعلنت وزارة الثقافة عن مسابقة شبابية للترجمة من اللغات «الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الروسية، اليابانية، الصينية، الألمانية، اليونانية، السواحلية، البرتغالية» إلى العربية، ضمن الاستعدادات لقمة المناخ، وتشجيعًا لحركة الترجمة ودعم ورعاية الباحثين والمبدعين الشباب والمشتغلين في حقل الترجمة، بإجمالي جوائز 50 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل جائزة عن أفضل نص مترجم إلى العربية إحدى اللغات المذكورة.

وبالتزامن مع انعقاد فعليات مؤتمر المناخ، أعلنت الوزارة أسماء الفائزين، وفاز بجائزة أفضل نص مترجم الدكتور قياتي عاشور المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بني سويف، إذ حصد المركز الأول عن المقالة العلمية «رؤى سوسيولوجية حول تغير المناخ والمجتمع»، المترجمة من الإنجليزية: Sociological Perspectives on Climate Change and Society: A Review، الذي نُشر في مجلة climate، عدد (1) 2021.

المقالة تضع حلولا مبتكرة لمواجهة تغير المناخ

جمعت المقالة البحثية أهم جوانب المنظورات الاجتماعية المتصلة ببحوث تغير المناخ، لتعزيز التعاون بين العلوم الطبيعية والاجتماعية، في وضع حلول مبتكرة لتحديات آثار تغير المناخ، وفقًا لحديث «قياتي» لـ«الوطن»، مضيفاً أنها قدمت رؤى سوسيولوجية للقراء، للوصول إلى إسهامات في بلورة نظريات سوسيولوجية، خاصة بالتغيرات المناخية، واستكشاف الفرص، والوقوف على العقبات التي قد تحدث مع زيادة التعاون بين التخصصات، وأفكار جمعت عدة بحوث اجتماعية لخروج خطة بحثية وتعزيزها بين علم الاجتماع والتخصصات الأخرى.

وتعقد المسابقة سنويًا، وكانت في هذا العام حول الثقافة العلمية، وبالتحديد قضية البيئة والمناخ، وشارك فيها 75 بحثا من 9 لغات، وانتهت بفوز 5 نصوص مترجمة في 5 لغات، هي: الإنجليزية، السواحلية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية.

يقول «قياتي»، إن اختيار الأعمال الفائزة جاء وفق عدة معايير، منها: دقة الترجمة عن الأصل، وأن يكون العمل إضافة جديدة، وسلامة اللغة العربية، وإمكانية الفهم، وسلاسة التعبير، معبرًا عن شكره لإدارة الجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور رمضان عامر عميد الكلية، والأستاذ الدكتور حوته حسين رئيس قسم علم الاجتماع، لدعمهم وتشجعيهم المتواصل.

جامعة بني سويف تحتفي بالباحث وتهنئه على الفوز

هنأ الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب، الدكتور «قياتي» لفوزه بالجائزة، مشيدًا بجهود قسم علم الاجتماع، وما يقدمه من خدمة متميزة على المستوي التعليمي والبحثي والأنشطة الثقافية المتنوعة، وبما يضمه من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القادرين على إثراء الحركة العلمية والبحثية، وتمثيلهم المشرف لجامعة بني سويف، التي احتل خلالها مراكز متقدمة من خلال المشاركة في المسابقات والمحافل العلمية والثقافية.

وحصل «قياتي» علي الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي، من جامعة عين شمس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولي، وماجستير في الأنثروبولوجيا من جامعة بني سويف، بتقدير ممتاز، ودبلوم مناهج البحث وتطبيقاتها في توجيه وتقييم السياسات من مركز البحوث الاجتماعية، التابع للجامعة الأمريكية، وحصل على المركز الأول في جائزة إبداع محلي عن مشروع المنصة الرقمية 2021، وجائزة أفضل بحث في كيفية مواجهة الإرهاب والتطرف، وجائزة التميز القيادي للشباب على مستوى الجمهورية.