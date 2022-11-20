استشاري تغير المناخ بالأمم المتحدة يهنئ مصر على تنظيم COP27: القمة حققت نجاحات كبيرة

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إنّ مصر نظمت COP27 على أعلى مستوى، بشكل يجاري الدول الغربية، وحصلت على إشادات مختلفة من الجميع، بعدد مشاركين هو الأكبر لقمم المناخ، مهنئًا القيادة السياسية والحكومة ورئاسة المؤتمر، على ما تمّ إنجازه وتحقيقه من نجاحات كبيرة في العملية التفاوضية والتنظيمية.

إدارج بند الخسائر بجدول الأعمال نجاح مبكر للمؤتمر

وأضاف طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ الرئاسة المصرية نجحت من خلال التنسيق والتفاوض مع المجموعات المختلفة في إدارج بند الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي في وقت مبكر، لأهميته الكبرى بالنسبة إلى الدول النامية والأفريقية بالتحديد، وهو ما قوبل بمعارضة شديدة من الدول الصناعية الكبرى، لكن الأمر نجح وجرى إدراج البند.

خلافات وجدال

وتابع أنّ المفاوضات شهدت خلافات شديدة طوال الأسبوعين الماضيين لمؤتمر قمة المناخ COP27 فيما يخص موضوع إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، فبعض الدول الصناعية كانت ترى أن هناك العديد من الصناديق التي يمكن الاستفادة منها بدلًا من إنشاء صندوق جديد، لكن إصرار الدولة المصرية والدول النامية على إنشاء صندوق مخصص للخسائر والأضرار تكلّل بالنجاح.