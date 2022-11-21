طعن عامل أثناء مقاومة لصوص في قنا.. «هاجموه ليلا لسرقة المدرسة»

أصيب عامل بمدرسة الشرارة الابتدائية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بطعنات في الجسم، أثناء محاولته التصدي لعدد من اللصوص حاولوا دخول المدرسة لسرقتها.

وتلقت غرفة العمليات في محافظة قنا، بلاغًا بإصابة عامل مدرسة الشرارة الابتدائية بنجع حمادي، بطعنات بالجسم، أثناء محاولته التصدي لعدد من اللصوص حاولوا دخول المدرسة.

تفاصيل الواقعة

وتبين بحسب التحريات، أن العامل أثناء «مبيته» في المدرسة فوجئ باللصوص، يحاولون دخول المدرسة في ساعة متأخرة من مساء أمس، وأثناء محاولته التصدي لهم، أخرج أحدهم سلاحا أبيض، وسدد له عدة طعنات في مناطق متفرقة بالجسم.

على الفور تجمع الأهالي وتم نقل العامل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكانت حالته خطيرة. تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما فتحت إدارة نجع حمادي التعليمية تحقيقًا في الحادث..

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