مواعيد عروض اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي.. منها «المخربات الصغيرات»

يُعرض، اليوم الاثنين، عدد من الأفلام خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك قبل حفل الختام غداً بدار الأوبرا المصرية.

ويُعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، فيلم «الابن» بمهرجان القاهرة السينمائي، وهو من إخراج فلوريان زيلر، وإنتاج المملكة المتحدة، وتدور أحداثه حول «بيتر» الذي تتحول حياته المزدحمة مع شريكته الجديدة «بيث» وطفلهما إلى حالة من الفوضى، بعدما تظهر زوجته السابقة برفقة ابنهما المراهق.

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في تمام الساعة 6:30 مساء بمسرح النافورة.

عرض فيلم «أشياء لم تقل»

ويُعرض اليوم أيضًا فيلم «أشياء لم تقل»، المشارك ضمن المسابقة الدولية، في فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة عالميًا، والعمل من إخراج إلينورا فينينوفا، وإنتاج مقدونيا وصربيا، تدور أحداثه حول مراهقة تثير صفو العلاقة بين زوجين عندما تنتقل للعيش معهما لبضعة أيام.

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 95 دقيقة، في تمام الساعة 12:30 بالمسرح الصغير.

فيلم «المخربات الصغيرات»

ويعرض اليوم الفيلم الكندي «المخربات الصغيرات»، المشارك في مسابقة أسبوع النقاد الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

و«المخربات الصغيرات» لـ شيال بي ، وإنتاج كندا، وتدور أحداثه في الثمانينيات من القرن الماضي، حين تجتمع أربع فتيات مراهقات في محاولة استعادة ملكية منزل ريفي لكي يهربن من حيواتهن المضطربة، ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 93 دقيقة، في تمام الساعة 3:30 بالمسرح الصغير.