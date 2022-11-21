حملة لتعويض أصحاب مطعم بعد احتراقه بالإسماعيلية.. «جدعنة المصريين»

مع انتشار صور حريق كبير في أحد المطاعم في محافظة الإسماعيلية، سارع العشرات من الشباب إلى تدشين حملة تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمحاولة لتعويض ملاكه، خاصة وأنهم من جيل الشباب وافتتحوا المحل قبل أشهر قليلة بعد سنوات من العمل «أون لاين».

وتعرض المطعم للاحتراق في الساعات الأولى من صباح أمس، إثر ماس كهربائي، ما أدى إلى تلف كافة محتويات المطعم، ودفع الشباب لتدشين مبادرة في الإسماعيلية لمحاولة تعويضهم.

ونجحت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المناطق السكنية الملاصقة للمطعم بعد فصل مصدر للغاز الطبيعي عن المنطقة.

مبادرون: نحاول تعويض ملاك المطعم عن الخسارة

ودشن عدة أشخاص عبر مجموعات فيس بوك بالإسماعيلية وعملاء للمطعم، مبادرة لجمع تبرعات لمنحها لملاك المطعم، وإعادة تشغيله مرة أخرى.

وقالت دينا السيد، إحدى مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر أحد الجروبات، إن الجروب يضم 77 ألف شخص: «لو واحد يتبرع بجنيه حتى هنعوض جزء»، فيما قال أحمد حربي: «ياريت حد مسؤول يفتح لهم حساب في فودافون كاش أو بنك، ونشارك فيه، وربنا يعوض عليهم».

وقالت إيمان نصر إحدى رواد «فيسبوك»: «ربنا يعوض عليهم والحمد لله أنهم كويسين، الواحد بجد زعلان علشانهم، محترمين وشغلهم نضيف»، فيما قالت راندا أحمد: «لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يعوض عليهم، اعملوا رقم فودافون كاش وكل واحد بإذن الله يساعد بـ 50 جنيه هتفرق».

وقالت آلاء محمد: «ربنا يعوض عليهم يا رب، فعلا يا ريت حد ياخد خطوة ويتبرع لهم، شباب محترمة جدا ويستاهلوا كل خير».