سيد رجب عن فيلم «19 ب»: تأثرت بالسيناريو وقبلت الفكرة لأهميتها

قال الفنان سيد رجب، إنه سعيد بالمشاركة في فيلم «19 ب»، الذي يعرض حاليا في فعاليالت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «كنت أتمنى التعاون مع المخرج أحمد عبدالله، وتأثرت بالسيناريو جدا، وشعرت بأهمية الفكرة التي نعيشها جميعا، وهي الوحدة والخوف من المجهول».

«رجب»: اتبسطت من فكرة التعبير عن كل المشاعر دي بالفيلم

وأضاف الفنان سيد رجب، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر، قائلا: «اتبسطت من إني هقدر أعبر عن كل المشاعر دي بالفيلم، وقبلت المشاركة في الفيلم بسرعة جدا، كنت حريصا على المشاركة لأني شوفت شخصية حارس العقار».

سيد رجب: اكتشفت جوانب كثيرة في الشخصية متعلقة بالطيبة

وتابع الفنان سيد رجب: «اكتشفت جوانب كثيرة في الشخصية متعلقة بالطيبة وإنه رجل مسالم ويخشى من العالم الآخر، ويحل مشكلاته بطرق مختلفة، قد يكون غبيا أو كذابا أو يتصرف ضد ما يريد أن يفعله، فلكي يطرد الناس من المنزل يترك المياه تخرب البيت، وقد يكذب على رجل آخر حتى تستقيم أموره».

ويشارك في بطولة فيلم «19 ب»، كلا من الفنان سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، وتدور أحداثه، حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.