سيد رجب: طبيعة شخصيتي بـ «19 ب» مثيرة وتعتمد على المشاعر

ينافس الفيلم المصري «19 ب»، في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، التي انطلقت فعالياته مساء يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث عرض العمل مساء أمس بالمسرح الكبير.

سيد رجب يكشف كواليس شخصيته بـ«19 ب»

ويجسد الفنان سيد رجب، شخصية حارس عقار«19 ب»، وفق حديثه لـ«الوطن»ن قائلا: «طبيعة الشخصية اللي بقدمها خلال الفيلم مثيرة لأي ممثل، لأنها لا تعتمد على الكلمة أو الحركة فقط، لكن تعتمد على المشاعر والأحاسيس والحالة النفسية الخاصة بالشخصية، وأنا سعيد بتجربة الفيلم، وكنت دايما بتمنى تقديم عملًا يبرز دور الحيوانات الأليفة في حياة البشر».

فيلم «19 ب»، يشارك في بطولتة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

أحداث فيلم «19 ب»

وتدور أحداث فيلم «19 ب»، حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.