سيد رجب: سعيد لأن سيناريو فيلم «19 ب» يوجد به حيوانات ضمن الأحداث

كشف الفنان سيد رجب، كواليس تعامله مع الحيوانات، خلال فيلم «19 ب»، المعروض على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وقال سيد رجب، خلال ندوة الفيلم بالمهرجان، إنه شعر بسعادة كبيرة، فور معرفته، أن الفيلم يوجد به تعامل مع الحيوانات، خاصة أنه كان يبحث دائمًا علي سيناريو، يوجد به حيوانات، نظرًا لحبه الشديد لهم.

وحضر أبطال فيلم 19 ب العرض الخاص للفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي، من أبرزهم سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، والمخرج أحمد عبد الله السيد.

أحداث فيلم 19 ب

تدور أحداث الفيلم، حول حياة حارس عجوز في فيلا متداعية، ويراقب منزلا مهجورا يعتبره بمثابة منزله، لكنه فجأةً يصبح مهدداً بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

تعرف على أبطال وصُناع فيلم 19 ب

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، ويضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.