المخرج أحمد عبدالله: حققت حلمي بالعمل مع سيد رجب

ينافس الفيلم المصري «19 ب» في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، التي انطلقت فعاليته مساء يوم الأحد الماضي وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجار، حيث عرض العمل يوم الأربعاء الماضي بالمسرح الكبير، بحضور عدد كبير من أبطاله وصناعه، من أبرزهم سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، والمخرج أحمد عبدالله السيد، والمنتج محمد حفظي.

أحمد عبدالله يكشف كواليس فيلم «19 ب»

ومن جهته قال المخرج أحمد عبد الله السيد ل «الوطن»، أن يعمل علي فيلم «19 ب»، منذ أكثر من عامين، وان الأحداث تدور داخل عقار، والذي يفقد معاناة وأهميته بعد مرور السنوات عليه، وهذا الأمر له دلاله خلال أحداث العمل، لافتا أن سبب التأخير هو البحث عن عقار له مواصفات معينة كانت في مخيلته أثناء الكتابة لذا استغرق البحث وقتا طويلا حتى وجد العقار المناسب في منطقة مصر الجديدة، وأنه فور عرضه الفكرة على المنتج محمد حفظي، وافق على الفور، وتم العمل عليها.

أختيار أبطال فيلم «19 ب»

وعن اختياره لأبطال العمل قال أحمد عبد الله السيد، إنه كان يحلم بالعمل مع الفنان سيد رجب، لأنه ممثل من العيار الثقيل، يحبه بشدة وكان يتمنى أن يجمعهما عمل سوي عندما شاهده لأول مرة على المسرح قبل شهرته في السينما والتلفزيون عام 2007، وأنه حاول العمل مع الفنانة ناهدا السباعي قبل ذلك في 5 أعمال، ولكن لم تكتمل، حتى أن عملوا في هذا العمل، وان أحمد خالد صالح متقن في تفاصيل شخصيته، كان يذاكر الشخصية بطريقة جيدة، لا سيما عن باقي أبطال العمل الذي تشرف بالعمل معهم.

وأضاف، أنه سعيد بالعودة لمهرجان القاهرة السينمائي، وفخور بأول عرض عالمي لفيلم «19 ب»، يكون من خلال هذا المهرجان، وانه كتب الفيلم أثناء فترة فيروس كورونا، لانه كان في حالة من الانعزال التام، الذي دعته للتفكير والتأميل بافكار جديدة، وممتعه، لذا يتمني ان ينال العمل كل الجمهور والنقاد.