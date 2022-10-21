سامح الشاذلي: الغوص يمثل 65% من دخل السياحة المصرية

علّق سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص، على فوز مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم، قائلا: «مصر كلها أسرار، حيث حبانا الله بجو لطيف جدا طول العام وهو ما يجذب السياح إليها».

وأضاف الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «أؤكد أن مصر هي الأفضل على مستوى العالم في الغوص، لدينا أماكن رائعة فوق الوصف، لذلك أصبحت أحد المقاصد الجميلة للغوص، حيث يمثل الغوص 65% من دخل مصر من السياحة».

أهمية سياحة الغوص في مصر

وتابع رئيس الاتحاد المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص: «أتمنى أن يركز المسؤولون على سياحة الغوص، لأنه يؤدي إلى زيادة دخل مصر، لأن سائح الغوص متعدد الزيارة، فقد يزور شرم الشيخ ودهب والغردقة وسفاجا ومرسى علم».

وأوضح رئيس الاتحاد المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص: «زيارة مناطق كالأهرام والأقصر وأسوان قد تكون مرة واحدة، لذلك فإن سائح الغوص يتفوق لأنه يدفع عملة صعبة أكثر، ويستقل مركبًا ويؤجر معدات الغوص وكل ذلك عملة صعبة، أي أن سائح الغوص متعدد الزيارة ومسرف».

500 مركز للغوص في مصر

وأشار، إلى أن مصر تضم 400 أو 500 مركز غوص، وهي من أكثر الدول على مستوى العالم التي بها مراكز غوص، ففي شرم الشيخ مراكز غوص كثيرة، ولدينا مركب من الحرب العالمية الأولى موجودة بمعداتها، وهي مركب حربي إنجليزي.