«تصديري الكيماويات»: ورش عمل لتدريب الأعضاء على الاتفاقيات التجارية

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن توفير مجموعة من الخدمات التدريبية للأعضاء، ضمن سلسلة البرامج التدريبية الهادفة لرفع درجة جاهزية الشركات للتصدير.

مبادرة «مستقبلنا في ‏صادراتنا»

وأضاف رئيس المجلس أنه تقرر بدء أولى الدورات التدريبية للمجلس ‏في إطار مبادرة «مستقبلنا في ‏صادراتنا»، بالتعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة ‏الجمارك المصرية يومي 28 و29 نوفمبر الجاري وذلك لتعريف أعضاء المجلس بدورة إجراءات الصادر وبرنامج المشغل ‏الاقتصادي المعتمد،‏ والإجراءات المطلوبة للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية، ‏وكذا التيسيرات المقدمة ‏من المصلحة لدعم الصادرات المصرية.‏

تنفيذ مجموعة من ورش العمل

من جانبه قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إنه سيتم تنفيذ مجموعة أخرى من ورش العمل بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يومي 23 و24 من الشهر الجاري وذلك بهدف تدريب المصدرين والمنتجين على مضمون الاتفاقيات التجارية المتاحة للتصدير وبالأخص الاتفاقيات التجارية التي تتمتع مصر بعضويتها وكيفية الاستفادة منها للأسواق العالمية.

وتناقش ورش العمل مجموعة من الموضوعات يأتي على رأسها منظمة التجارة العالمية، الاتفاقيات الاقليمية العربية، والاتفاقات الاقليمية الافريقية، الاتفاقيات الثنائية، فضلا عن قواعد المنشأ والتدابير الحدودية.